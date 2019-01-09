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Судью отстранили от правосудия в Херсонской области

Судью отстранили от правосудия в Херсонской области

КИЕВ. 9 января. УНН. Судью Горностаевского районного суда Херсонской области временно отстранили от правосудия. Об этом сообщила пресс-служба Высшего совета правосудия, передает УНН.

"Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и частью второй статьи 62 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 9 января 2019 года, судья Горностаевского районного суда Херсонской области Шумило Александр Николаевич отстранен от правосудия", – говорится в сообщении ВСП.

Как объясняется, в случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения об его увольнении с должности Высшим советом правосудия.

"Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения. Срок действия отстранения судей от правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решение об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты", – отметили в ВСП.

Напомним, суд оправдал члена Высшего совета правосудия, которого подозревали в мошенничестве на полмиллиона.

Источник: УНН
Теги: суд, судьи, Херсон и Херсонская область
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