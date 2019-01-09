Порошенко назвал приоритеты 2019 года

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал приоритеты на 2019 год, среди которых независимая церковь, боеспособная армия и свободные украинцы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Президента в Facebook.

"2018-й был для нас очень важным. Он продемонстрировал уверенное движение в Европу, и это подтвердили как наши международные партнеры, так и изменения, которые произошли внутри нашей страны. Независимая церковь, боеспособная армия и свободные украинцы - вот приоритеты, которые мы ставили в прошлом году и которые, несомненно, остаются для утверждения и в новом", - написал Порошенко.

Напомним, Порошенко в Facebook написал итоги.