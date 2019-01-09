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Профильный комитет предлагает Раде назначить руководство Нацкомиссии по радиационной защите населения

Профильный комитет предлагает Раде назначить руководство Нацкомиссии по радиационной защите населения

КИЕВ. 9 января. УНН. Счетная палата считает целесообразным предложить Верховной Раде внести на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады "Об утверждении председателя и состава Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ВР.

"Счетная палата считает целесообразным предложить Верховной Раде внести на рассмотрение парламента проект постановления Верховной Рады" Об утверждении председателя и состава Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины ", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, проект такого постановления подготовлен для рассмотрения в Верховной Раде и внесены к рассмотрению 05.09.2017 г. Предложения по кандидатурам председателя и состава НКРЗНУ без замечаний согласован Президиумом Академии наук Украины. Также проект Постановления четыре раза включался в повестку дня сессионных недель Верховной Рады, однако ни разу не был вынесен на фактическое рассмотрение.

Комитет по итогам обсуждения, несмотря на начало нового бюджетного года и рекомендации Счетной палаты, повторно обратился к председателю Верховной Рады и согласительного совета с предложениями скорейшего включения в расписание ближайшего пленарного заседания проекта постановления об утверждении председателя и состава Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины (№ 6586) для его рассмотрения Верховной Радой.

Как сообщал УНН, комитет рассмотрел Отчет Счетной палаты о результатах финансового аудита Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины. Обнаружено не продуктивное использование дежавних средств.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, защита, радиация
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