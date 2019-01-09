КИУ: кандидатам в президенты выгодно затягивать с регистрацией в ЦИК

КИЕВ. 9 января. УНН. Кандидатам в президенты Украины выгодно затягивать с официальной регистрацией в Центральной избирательной комиссии. Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает УНН.

"Думаю нам следует ожидать регистрации основных кандидатов- "тяжеловесов" 22 января в День соборности. И это не только украинская традиция привязываться к определенным датам, чтобы привлечь внимание. Думаю мы увидим различные массы мероприятия, возможно, даже масштаба Певческого поля", - уверен Кошель.

Вместе с тем, по мнению главы КИУ, многим кандидатам выгодно затягивать с официальной регистрацией.



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"Сегодня ты официально не является кандидатом в президенты, не обязан отчитываться о поступлении средств, о расходовании средств, проводишь полноценную кампания по теле- и радиореклама, палатками, работой штабов", - добавил Кошель.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала еще трех кандидатов на пост Президента Украины. Официальными кандидатами в президенты стали: экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, лидер Аграрной партии Виталий Скоцик и городской председатель Львова Андрей Садовый.