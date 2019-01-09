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В КИУ предупредили об опасности рекордного популизма на нынешних выборах

В КИУ предупредили об опасности рекордного популизма на нынешних выборах

КИЕВ. 9 января. УНН. Эта политическая предвыборная кампания будет иметь наибольшее количество популистских заявлений и обещаний.Таку мнение в эфире одного из телеканалов высказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает УНН.

"Если почитать программы кандидатов в президенты: заработная плата тысячу долларов, причем в долларах. Зарплата военным - тысяча долларов. Стоимость коммунальных услуг снизится в разы. Опасность в том, что два потенциальных кандидата в Президенты публично призывают не платить за коммунальные платежи и для многих избирателей после 31 марта может быть жесткое разочарование", - предположил Кошель.

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По мнению Кошеля, президентская кампания в Украине может быть похожей на президентскую кампанию в Грузии, где два самых рейтинговых кандидата в президенты пообещали простить долги перед банками к сумме в 750 долларов.

"Каждый пятый грузин, который имел задолженность, стал заинтересован в том, чтобы проголосовать", - резюмировал он.

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Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала еще трех кандидатов на пост Президента Украины. Официальными кандидатами в президенты стали: экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, лидер Аграрной партии Виталий Скоцик и городской председатель Львова Андрей Садовый.

Источник: УНН
Теги: выборы, КИУ, Украина, голосование
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