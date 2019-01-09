Трамп назвал "пустой тратой времени" встреча с лидерами демократов в Конгрессе

КИЕВ. 9 января. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал в среду "пустой тратой времени" свою встречу с лидером демократов в Сенате Конгресса США Чаком Шумер и спикером Палаты представителей, демократом Нэнси Пелоси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог американского лидера в Twitter.

Во время встречи обсуждался возобновления финансирования работы правительства страны.

"Только что ушел со встречи с Чаком и Нэнси, пустая трата времени", - написал Трамп.

Напомним, 8 января в 21:00 по местному времени (6:00 по киевскому времени) президент США Дональд Трамп выступил с телевизионным обращением к американской нации. Выступление транслировали все крупнейшие американские телеканалы. В своем обращении глава государства попытался убедить жителей США в необходимости принятия его плана действий для укрепления безопасности на границе с Мексикой, и сказал, что в стране "гуманитарный кризис".

При обращении Трамп добавил, что он пригласил лидеров обеих партий Конгресса на встречу в Белый дом, которая состоится 9 января. Он выразил надежду, что законодателям удастся "подняться над межпартийных различиями", чтобы преодолеть кризис.

Сразу после обращения президента с ответным словом выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Они оба призвали президента немедленно восстановить полную работу правительства и не делать американский народ заложником недальновидной политики Трампа.

"Символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не стена на границе", - заключил сенатор Шумер.

Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и отвлечь "шатдаун". Поэтому с 22 декабря из-за технического отсутствия финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.

"Шатдаун" отменяет все отпуска и больничные для особо важных сотрудников. Итак около 420 тыс. Чиновников были вынуждены вернуться к работе без зарплаты.

Чиновники федеральной системы США подали в суд на правительство, которое не платит им зарплату за "шатдаун".