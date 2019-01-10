Сирийские курды захватили 8 боевиков "ИГ", среди них - граждане Украины и России

КИЕВ. 10 января. УНН. Курдская вооруженная группа в Сирии “Отряды народной самообороны” сообщает о захвате восьми боевиков экстремистской группировки “Исламское государство” из разных стран, один из них, по их словам, — гражданин Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

По данным курдской организации, украинское гражданство имеет 27-летний Аскар Зарманбетов, который пользуется псевдонимом Абу-Дауд Нуга. Другие пленные - из России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Германии и Соединенных Штатов.

Как утверждают в ОНО, захваченные боевики планировали нападения, которые должны замедлить наступление курдов.

"Мы знаем, что террористы планируют атаки, чтобы замедлить движение наших сил вперед, от безысходности нападая на мирное население. Группа террористов различного происхождения, которая планировала такую атаку, была захвачена", - говорится в заявлении курдов.

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Радио Свобода обратилось с запросом в Министерство иностранных дел Украины по поводу информации о возможном участии названного украинского гражданина в группировке "Исламское государство".

Сирийские курды воюют против сил экстремистской группировки "Исламское государство" и имеют в этом поддержку США. В декабре стало известно, что военные США могут оставить курдам свое оружие, прежде чем выйти из Сирии.

В Сирии с 2011 года продолжается гражданская война, в результате которой погибли более 400 тысяч человек. Россия, вмешавшись в этот конфликт, предоставляет в нем поддержку президенту Сирии Башару Асаду - режиму которого значительная часть мира, и западного, и арабского, отказала в легитимности.

Приведенное курдскими бойцами фамилия захваченного, как они говорят, гражданина Украины Зарманбетов традиционное среди ногайцев, тюркоязычного народа, живущего на Северном Кавказе в России (Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Дагестан). По данным курдов, этот человек называет себя Нуга, что по-арабски и передает понятие "ногаец".

Ранее УНН сообщал, что Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией.

Напомним, Соединенные Штаты готовятся к выводу войск из Сирии. Президент Трамп написал в Twitter, что террористическая группировка "Исламское государство" потерпело поражение в Сирии, и это была "единственная причина присутствия там" американских военных. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тысяч человек продлится от 60 до 100 дней.