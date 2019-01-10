На 19-й день "шатдаун" в США Палата представителей приняла законопроект о его прекращении

КИЕВ. 10 января. УНН. Законодатели в нижней палате (палате представителей) Конгресса США, где большинство теперь принадлежит демократам, в среду приняли законопроект об окончании “шатдауна” — частичного закрытия работы Министерства финансов и ряда других федеральных ведомств. При этом в законе не предусмотрены средства на строительство стены на границе США и Мексики, на чем категорически настаивает президент Дональд Трамп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

За законопроект проголосовали 240 конгрессменов, 188 высказались против. Голоса разделились более или менее по партийному признаку, закон поддержали в основном демократы. Палата представителей направила документ в Сенат, который контролируется Республиканской партией.

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не собирается выносить законопроект нижней палаты на рассмотрение сенаторов, пишет Reuters. Таким образом, попытка демократов прекратить шатдаун, что начался 22 декабря прошлого года, скорее всего, не увенчается успехом.

Напомним, 8 января в 21:00 по местному времени (6:00 по киевскому времени) президент США Дональд Трамп выступил с телевизионным обращением к американской нации. Выступление транслировали все крупнейшие американские телеканалы. В своем обращении глава государства попытался убедить жителей США в необходимости принятия его плана действий для укрепления безопасности на границе с Мексикой, и сказал, что в стране “гуманитарный кризис”. При обращении Трамп добавил, что он пригласил лидеров обеих партий Конгресса на встречу в Белый дом, которая состоится 9 января. Он выразил надежду, что законодателям удастся “подняться над межпартийных различиями”, чтобы преодолеть кризис.

Сразу после обращения президента с ответным словом выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Они оба призвали президента немедленно восстановить полную работу правительства и не делать американский народ заложником недальновидной политики Трампа.

“Символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не стена на границе”, — заключил сенатор Шумер.

Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и отвлечь “шатдаун” . Поэтому с 22 декабря из-за технического отсутствия финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.

“Шатдаун” отменяет все отпуска и больничные для особо важных сотрудников. Итак около 420 тысяч чиновников были вынуждены вернуться к работе без зарплаты.

Чиновники федеральной системы США подали в суд на правительство, которое не платит им зарплату из-за “шатдауна”.