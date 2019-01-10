Иран подтвердил арест ветерана Военно-морских сил США

КИЕВ. 10 января. УНН. Министерство иностранных дел Ирана подтвердило арест ветерана Военно-морских сил США Майкла Уайта в городе Мешхед, сообщило иранское государственное агентство IRNA, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В то же время иранские власти не сообщили дату ареста.

7 января газета The New York Times со ссылкой на мать Уайта рассказала, что ветеран арестован в Иране с июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нидерландах заявили, что Иран причастен к убийству двух голландцев

Информацию о заключении американца подтвердило иранское издание Iran Wire со ссылкой на бывшего иранского заключенного, который утверждает, что встретился с Уайтом в тюрьме в городе Мешхед в октябре. Ирвар Фархади рассказал, что американец познакомился в онлайне с иранской женщиной и ездил к ней несколько раз. По словам мужчины, Уайта арестовали в аэропорту, когда они с девушкой собирались улететь в Турцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз ввел санкции против разведки Ирана

Сейчас не менее пяти американцев осуждены в Иране по обвинениям, связанным со шпионажем. Другой гражданин США считается пропавшим без вести уже более 10 лет.

Напомним, США вынесли предупреждение Ирану о планируемых запусках космических ракет, которые нарушат постановление Совбеза ООН по баллистических ракет.