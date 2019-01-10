Бывшего израильского министра осудили за шпионаж в пользу Ирана

КИЕВ. 10 января. УНН. Бывший израильский министр Гонен Сегев признал себя виновным в шпионаже в пользу Ирана и заключил сделку со следствием. Об этом в среду заявила канцелярия генерального прокурора Израиля, передает УНН.

В заявлении говорится, что Г. Сегев пошел на сделку с прокуратурой, признался в совершении серьезных преступлений - "шпионажа" и "предоставлении разведданных врагу".

Как сообщила израильская газета Jerusalem Post, прокуратура требует 11 лет тюремного заключения для экс-министра. Слушания по делу назначены на 11 февраля.

Напомним, в июне 2018 года Общая служба безопасности Израиля и израильская полиция заявили, что Сегев арестован по подозрению в шпионаже. Его обвиняли в 6-летней шпионской деятельности в пользу Ирана и предоставлении врагу разведданных из областей израильской энергетической промышленности и безопасности, в том числе информации о чиновниках, объектах политических учреждений и органов безопасности.

Гонен Сегев в период 1995-1996 гг. занимал должность министра энергетики и инфраструктуры Израиля.

Как сообщал УНН, военный атташе Израиля полковник Вадим Лейдерман был задержан в Москве по обвинению в шпионаже и выслан из России.