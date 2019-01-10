Межпарламентский совет Украина-НАТО обсудит керченский инцидент

КИЕВ. 10 января. УНН. Парламентарии стран НАТО и их украинские коллеги обсудят завтра в Брюсселе вопросы безопасности и партнерства в связи с российской агрессией в Черном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Парламентской ассамблеи НАТО.

"Поскольку Россия настойчиво отказывается освободить три украинских корабля, которые она захватила в Керченском проливе, а Украина готовится к президентским выборам, назначенным на 31 марта, 28 членов парламента из 12 стран-членов НАТО и из Украины соберутся в штаб-квартире НАТО для рассмотрения политических вопросов и событий в области безопасности Украины и ключевые элементы партнерства между НАТО и Украиной", - сообщила пресс-служба организации.

В обсуждении примет участие новый президент Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун.

Как сообщал ранее УНН, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО .

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одессы в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море. Также было ранены и захвачены в плен членов их экипажей.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ. Их арестовали на два месяца.