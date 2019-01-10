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За год въезд в Украину запретили около 160 россиянам

За год въезд в Украину запретили около 160 россиянам

КИЕВ. 10 января. УНН. За 2018 год въезд в Украину запретили 157 гражданам Российской Федерации, почти половина из которых - российские пропагандисты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

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"В 2018 году 157 гражданам РФ запрещен въезд в Украину, из которых 83 - российские пропагандисты", - сообщили в спецслужбе.

Напомним, Украина принудительно вернула в Беларусь пропагандиста с запретом въезда.

Ранее СБУ на три года запретила въезд в Украину российскому рэперу Элджею . Также въезд в Украину на три года запретили рэперу Моту.

Также ранее Гребенщиков отменил концерты в Украине.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия, Украина, запрет, въезд
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