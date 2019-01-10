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Украинский омбудсмен встретится с родственниками пленных украинских моряков

Украинский омбудсмен встретится с родственниками пленных украинских моряков

КИЕВ. 10 января. УНН. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова улетела в Одессу для встречи с родственниками украинских моряков, плененных Россией в ходе керченского инцидента. Об этом омбудсмен заявила в Facebook, сообщает УНН.

"Хочу услышать родных, рассказать об уже проделанной работе, и узнать, какие усилия по их мнению еще нужно скоординировать, чтобы ускорить процесс возвращения наших ребят домой", - написала Денисова.

Ранее УНН сообщал, что МИД Украины и уполномоченный ВР по правам человека Денисова определили новую тактику насчет украинских моряков.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одессы в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море. Также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека - военные моряки и сотрудники СБУ. Их арестовали на два месяца.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, моряки, омбудсмен
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