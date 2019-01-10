Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 10 января 2019 11:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Карпатах четвертые сутки продолжаются поиски пропавшего туриста
В Карпатах четвертые сутки продолжаются поиски пропавшего туриста
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6810
Версия для печати

Новый посол Турции начал дипмиссию в Украине

Новый посол Турции начал дипмиссию в Украине

КИЕВ. 10 января. УНН. Вчера, 9 января 2019 заместитель Министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от новоназначенного Посла Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмета Гюльдере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Были обсуждены актуальные вопросы повестки дня украинского-турецких отношений, в частности пути укрепления стратегического партнерства и активизации взаимодействия на международной арене, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, содействие росту числа туристов с обеих сторон.

Василий Боднар выразил благодарность за непоколебимую поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посол рассказал о проблемах при въезде украинский в Беларусь

Как сообщал УНН, во Львове избили почетного консула Бельгии.

Источник: УНН
Теги: Украина, посол, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.