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Сегодня правительство планирует отменить еще одно соглашение в рамках СНГ

Сегодня правительство планирует отменить еще одно соглашение в рамках СНГ

КИИВ.10 января. УНН. Сегодня на заседании правительство планирует рассмотреть проект постановления о прекращении для Украины одной из соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ), а также обсудит перенос рабочих дней в текущем году, передает УНН.

В частности, правительство рассмотрит проект постановления "О прекращении для Украины действия Соглашения о развитии выставочно-ярмарочной деятельности в Содружестве Независимых Государств", одновременно чиновники будут обсуждать проект закона Украины "О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области высшего и последипломного (послевузовского) освитиˮ и проект соответствующего распоряжения Кабинета Министров Украины.

Среди других вопросов заседания - проект постановления КМУ "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для создания и обеспечения функционирования Республиканского центра лечения и реабилитации последствий нейротравме".

Также будет рассматриваться проект постановления "О согласовании перечня земельных участков, относящихся к землям обороны, на которых планируется строительство жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы и членов их семей", "О переносе рабочих дней в 2019 году" и другие.

Кроме того, чиновники рассмотрят проект постановления "Об освобождении Маркаровой А. С. от исполнения обязанностей Правительственного уполномоченного по вопросам инвестиций".

В прошлом году Совет национальной безопасности и обороны поддержал предложения о прекращении деятельности Украины в координационных советах СНБО.

В конце прошлого года глава службы внешней разведки Украины инициировал выход Украины из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ.

Источник: УНН
Теги: СНГ, Кабмин, работа
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