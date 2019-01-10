Левочкин и Ахметов оказались причастными к делу Манафорта - СМИ

КИЕВ. 10 января. УНН. Двое украинских олигархов Сергей Левочкин и Ринат Ахметов были вероятными получателями социологических данных во время президентской кампании перед выборами в США 2016 года, которым бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт поделился с фигурантом расследования Константином Килимником. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Сергей Левочкин и Ринат Ахметов, два украинских олигарха, которые годами платили Полу Манафорту за его политическую работу в своей стране, были вероятными получателями данных американских опросов, которыми Манафорт поделился с Константином Килимником во время президентской кампании 2016 года", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Украинские олигархи стали фигурантами по делу Пола Манафорта, уголовные обвинения против которого появились, в частности, из-за его работы с украинской политической партией.

Как отмечается, о предоставлении Килимником данных опросов стало известно на этой неделе, отмечает издание.

Олигархов в команде Мюллера называли "щедрыми сторонниками украинской лоббистской работы Манафорта".

"Манафорт заработал миллионы на своей украинской политической работе в течение нескольких лет. В ходе судебного разбирательства прокуратура заявила, что это касалось перевода денежных средств от Ахметова и Левочкина через оффшорные банковские счета", - добавили в CNN.

Представитель Манафорта Джейсон Малони подтвердил в среду, что "Манафорт рассчитывал получить 2,4 млн долларов от своих украинских политических покровителей, в том числе Левочкина и Ахметова". Но деньги должны были покрыть старые долги - за период еще перед кампанией Трампа, - добавил пресс-секретарь.

В августе 2016 года Манафорт написал своему бухгалтеру, что он ожидает выплату 2,4 млн долл. в ноябре 2016 года за работу в Украине, согласно документам из суда.

Поэтому, как отмечает издание, "Манафорт был заинтересован в получении денег с чужой страны, когда он возглавлял кампанию Дональда Трампа".

"Некоторые деньги поступали от Ахметова через банковские переводы между скрытыми банковскими счетами на Кипре", - отмечал в суде заместитель Манафорта Рик Гейтс.

Также указано, что Сергей Левочкин был главой администрации экс-президента Виктора Януковича и тайно направил миллионы долларов Манафорту для его политического консультирования.

Напомним, Манафорт обсуждал "мирный план" по Украине с российской стороной.