Новости: Политика
Четверг, 10 января 2019, 13:00 • Тарас Джмиль • 8865
Кабмин принял решение о переносе рабочих дней
КИЕВ. 10 января. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней в 2019 году, передает УНН.
"... перенести в 2019 году рабочие дни с: вторника 30 апреля на субботу 11 мая; понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; вторника 31 декабря на субботу 28 декабря", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, мэр Ивано-Франковска в Facebook объявил дополнительный выходной .
Ранее УНН сообщал, что украинцам хотят сделать еще один выходной.
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Источник: УНН