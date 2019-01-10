Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 10 января 2019 14:12
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В прошлом году в суд передали около 2 тыс. дел об уклонении от военной службы
В прошлом году в суд передали около 2 тыс. дел об уклонении от военной службы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8865
Версия для печати

Кабмин принял решение о переносе рабочих дней

Кабмин принял решение о переносе рабочих дней

КИЕВ. 10 января. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней в 2019 году, передает УНН.

"... перенести в 2019 году рабочие дни с: вторника 30 апреля на субботу 11 мая; понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; вторника 31 декабря на субботу 28 декабря", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, мэр Ивано-Франковска в Facebook объявил дополнительный выходной .

Ранее УНН сообщал, что украинцам хотят сделать еще один выходной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Психолог рассказала, как провести праздничные выходные с пользой


Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, выходные дни
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.