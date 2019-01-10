Кабмин принял решение о переносе рабочих дней

КИЕВ. 10 января. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней в 2019 году, передает УНН.

"... перенести в 2019 году рабочие дни с: вторника 30 апреля на субботу 11 мая; понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; вторника 31 декабря на субботу 28 декабря", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, мэр Ивано-Франковска в Facebook объявил дополнительный выходной .



Ранее УНН сообщал, что украинцам хотят сделать еще один выходной.



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