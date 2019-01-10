НАПК заинтересовалось соратником Катеринчука, владеющим корпоративными правами на более 100 млн грн

КИЕВ. 10 января. УНН. Депутат Ужгородского городского совета Иван Волошин является владельцем корпоративных прав ряда предприятий. Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации за 2017 год и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии за 2018 год, опубликованных на сайте НАПК, передает УНН.

Так, Волошин владеет 10% корпоративных прав ООО "Информсервис Ужгород" (ЕГРПОУ 36943621), 100% корпоративных прав ООО "Тренд Групп ЛТД" (38999304), 70% ООО "Роза-В" (34622300), 100% ООО "Ель КФТ" (38678912), 15% ООО "Априори-ЛТД" (38102781), 10% ООО "Унгварский" (37637079), 100% ООО "Артпрофрестраврация" (41609634), 100% ООО "ТРЦ Украина ЛТД" (42382259), 100% ООО "Бизнес Центр Корона" (22084291), 100% ООО "Трейд Групп Уж" (41963058), 48,72% ООО "ТРЦ Корона" (42384722).

Общая стоимость корпоративных прав, владельцем которых является ужгородский депутат, составляет 108 млн 433 тыс. 365 грн.

По данным YouControl, руководителем четырех из одиннадцати предприятий является гражданская жена Волошина - Тамара Готра.

Речь идет об ООО "Тренд Групп ЛТД", которое предоставляет консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также предоставляет услуги по аренде и управлению собственной или арендованной недвижимостью. Стоимость корпоративных прав Волошина в "Тренд Групп ЛТД" составляет 15 млн грн.

Также, гражданская жена ужгородского депутата является руководителем ООО "Роза-В", которое осуществляет розничную торговлю компьютерами и программным обеспечением, ООО "Априори-ЛТД" и ООО "Унгварский", которые предоставляют услуги по аренде и управлению собственной или арендованной недвижимостью.

Руководителями других предприятий, владельцем или совладельцем которых является ужгородский депутат, являются лица под именами Дранчак Юрий Юрьевич, Шипов Евгений Юрьевич, Броди Александр Владимирович, Давид Василий Иосифович, Вачиля Мирослава Ивановна и, собственно, сам Волошин. Он руководит ООО "ТРЦ Украина ЛТД" и ООО "Артпрофрестраврация".

Кроме того, по данным декларации Волошина, он является конечным бенефициарным владельцем 14 компаний. 13 из них зарегистрированы в Ужгороде Закарпатской области, и осуществляют такие виды деятельности, как оптовая торговля бытовыми товарами, электротоварами, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, строительство жилых и не жилых помещений.

Наряду с этим, Волошин является конечным бенефициарным владельцем компании КИНТАКСОН ЛТД, зарегистрированной на Кипре (HE342697).

Отметим, что НАПК приняло решение о проведении полной проверки электронной декларации Волошина за 2017 год.

Основанием для такого решения стало то, что Волошин не указал в своей декларации за 2017-й информацию о произведенных расходах.

Кроме того, в НАПК предполагают, что депутат горсовета указал в своей декларации недостоверные сведения.

Отметим, данные электронной декларации депутата содержат информацию о том, что за год Волошин приобрел 16 квартир. Только в декабре 2017 года депутат обзавелся 7 квартирами. При этом, указанная в декларации стоимость квартир является ничтожно малой.

Например, за квартиру площадью 86,8 кв. м в Ужгороде Волошин заплатил всего 42 тыс. грн, а за квартиру площадью 27 кв. м - 17,9 тыс. грн.

Добавим, что в Ужгородском горсовете Волошин является председателем фракции "Европейской партии Украины" Николая Катеринчука.