КИЕВ. 10 января. УНН. Томос об автокефалии Православной Церкви Украины вернулся из Турции в Украину и сейчас находится в Ровно. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своей речи в одном из храмов этого города, передает УНН.

"Сегодня утром Томос вернулся в Украину. И решением предстоятеля (Епифания - ред.), с разрешения его святости (Филарета - ред.) сегодня он здесь - в Ровно", - сказал Порошенко.

После этого двое священнослужителей вынесли Томос и поставили его рядом с трибуной, с которой произносил речь Петр Порошенко.

Напомним, 9 января Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата в Стамбуле в Турции, откуда вернули его в Украину.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.