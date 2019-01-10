Реформу Минобороны нужно завершить в ближайший год - Полторак

КИЕВ. 10 января. УНН. На пути к вступлению в НАТО Украине нужно завершить реформу Министерства обороны, сообщил в интервью "Правительственному курьеру" министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

"Безусловно, объем задач, которые необходимо выполнить на пути в НАТО, значителен. В ближайший год нужно завершить реформу Минобороны и органов военного управления", - сказал Полторак.

Он также отметил, что Украине удалось решить проблему с закупкой оружия и техники за рубежом.

"Еще недавно говорили о необходимости напрямую закупать необходимые нам образцы вооружений и техники за рубежом. Теперь уже имеем такой инструмент, и так чувствуется плечо партнерской поддержки. Все, что закупаем в интересах ВСУ, отвечает стандартам НАТО", - отметил Полторак.

Как сообщал УНН, министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина продолжит свободно пользоваться Керченским проливом.