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Евросоюз призвал Россию освободить украинцев Гриба и Бекирова

Евросоюз призвал Россию освободить украинцев Гриба и Бекирова

Задержанный Россией Павел Гриб

КИЕВ. 10 января. УНН. Европейский Союз ожидает немедленного освобождения незаконно задержаных Россией граждан Украины Павла Гриба и Эдема Бекирова, а также требует предоставить им необходимый медицинский уход. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич, передает УНН.

"Павел Гриб, инвалид, 20-летний гражданин Украины, был похищен 24 августа 2017 года в Беларуси и задержан российскими властями без каких-либо четких обвинений. Европейский союз ожидает его немедленного освобождения и предоставления доступа к специальному медицинскому лечению, в котором он нуждается", - говорится в сообщении Косьянчич.

Она почеркнула, что украинские врачи должны иметь возможность видеться с Грибом, пока тот остается в заключении, как того требует недавнее постановление Европейского суда по правам человека.

"Крымскотатарский активист Эдем Бекиров был задержан 12 декабря 2018 года при въезде на Крымский полуостров, незаконно аннексированный Россией. Бекиров также нуждается в ежедневной медицинской помощи, учитывая состояние его здоровья. Мы ожидаем, что он будет освобожден без промедления и получит доступ к неотложной и надлежащей медицинской помощи", - говориться в сообщении.

Пресс-секретарь почеркнула, что все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в России, а также экипаж судов, захваченный Россией 25 ноября, должны быть немедленно освобождены.

"Международным наблюдателям за соблюдением прав человека должен быть предоставлен полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров. Европейский Союз по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя", - добавила Косьянчич.

Напомним, в конце декабря посольство США в Украине призвало РФ освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и всех украинских политзаключенных.

Источник: УНН
Теги: Россия, Евросоюз, политзаключенные
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