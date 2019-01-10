Половина фейковых новостей в РФ посвящены Украине - исследование

КИИВ.10 января. УНН. Около половины дезинформационных сообщений в российском информационном пространстве касаются Украины. Об этом сообщила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар со ссылкой на данные исследования, передает УНН.

"Украина занимает одно из центральных мест в российском информпространстве. Это фейки, язык вражды, поиск "экстремистов", "диверсантов", "террористов" и "радикалов". Это масштабная и многоуровневая попытка дискредитировать страну и украинское общество в разных ее общественно-политических, культурных, религиозных, гуманитарных проявлениях. Это попытка изобразить политическое руководство страны "кровожадными врагами", которое "не хочет прекращения войны" и много другого трэша. Проект "ЕС против дезинформации" отмечает, что из 1000 сообщений об Украине - 461! Ни для кого не секрет контекст сообщений", - отметила замминистра.

При этом она добавила, что главными потребителями таких новостей становятся граждане РФ, которые искренне верят в то, что на "Донбассе - гражданская война", "Крым сам вернулся в родную гавань", а "Путин - лучший лидер в мире", который спасает 140 млн "мучеников" от внешних врагов, которые "мечтают уничтожить РФ".

"Чем больше они производят подобные "шедевры", тем более загоняют себя в большую изоляцию и неприятие. Результат такого зомбирования - уничтожение социальной резистентности, критического мышления и всех форм проявления свобод! Это значит обречь свое собственное общество на "мезозойскую эру" и изоляцию от мировых процессов. Это - преступление против своих собственных граждан", - отметила чиновник.

Джеппар сопроводила свое сообщение ссылкой на российский "псевдоканал" "Россия 24", который разгоняет очередной миф об "обнищании" Украины.

Напомним, согласно расследованию Bloomberg, после неудачных попыток Кремля дестабилизировать президентскую кампанию Эммануэля Макрона 2017 года, пророссийские социальные медиа снова активизировали свою дискредитационную деятельность. Для этого они используют протестное движение "желтых жилетов".