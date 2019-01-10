Украинские научные учреждения будут оценивать по новым правилам

КИЕВ. 10 января. УНН. В этом году в Украине начнется оценивания научных учреждений по новым правилам - его будут проводить независимые эксперты на основе единых, прозрачных критериев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, передает УНН.

"Оценивать результаты деятельности учреждений будут не Министерства и Президии академий наук, в подчинении которых находятся эти учреждения, а независимые эксперты. Это минимизирует конфликт интересов... Сейчас мы утвердили методику, где прописали, как должна проводиться оценка, по каким критериям, как будет определяться оценка и классификационная группа учреждения", - говорится в сообщении.

При оценке будут учитывать такие критерии, как результаты научной деятельности за последние 3 года, стратегия развития на следующие 5 лет, публикационная активность и тому подобное.

При этом будет учитываться специфика различных отраслей наук и особенности деятельности - естественных, гуманитарных, военных и других научных профилей.

Оценивания будут проводить экспертные группы, созданные по разным научным направлениям, а результаты аттестации определять единая экспертная комиссия.

Напомним, условия приема в учреждения высшего образования на 2019 год прошли окончательное утверждение и вступили в силу.