Россия хочет исключить Курбединова из коллегии адвокатов

КИЕВ. 10 января. УНН. Министерство юстиции Российской Федерации требует исключить крымского адвоката Эмиля Курбединова из числа учредителей и членов "Крымской центральной коллегии адвокатов". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское издание "Новая газета".

Минюст РФ ссылается на решение двух районных "судов" оккупированного Симферополя, где рассматривались административные производства по обвинению Курбединова в "экстремистской деятельности".

Российское ведомство требует исключить Курбединова из числа учредителей и членов "Крымской центральной коллегии адвокатов" до 1 марта 2019 года.

Адвокат заявил, что добровольно покидать коллегию не станет. Это означает, что его будут пытаться исключить судебным решением.

"Анти-экстремистское законодательство, как мы не раз уже наблюдали, - лишь инструмент для преследований, в этом случае независимых адвокатов. Коллеги не подозревают, какая бомба замедленного действия подложена сейчас под все наше адвокатское сообщество. Список "экстремистских" организаций большой и постоянно увеличивается. Достаточно "обнаружить" один пост в социальных сетях и все, ты изгой и лишен прав. И не нужно никаких квалификационных комиссий и долгих тяжб, достаточно одного административного производства и предписания Минюста", - прокомментировал письмо ведомства Курбединов.

Вступить в другую коллегию или создать собственную адвокатскую организацию он не сможет - через три месяца после исключения Курбединову грозит лишение статуса.

По данным издания, если его не исключат, это может быть использовано для ликвидации всей коллегии.

Как сообщал УНН, подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал крымского адвоката Эмиля Курбединова на 5 суток. В декабре 2018 года Курбединов вышел из-под ареста в Крыму.