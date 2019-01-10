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Климкин озвучил украинский позицию на трехсторонних газовых переговорах

Климкин озвучил украинский позицию на трехсторонних газовых переговорах

КИЕВ. 10 января. УНН. Украинская сторона готова к конструктивному диалогу во время трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС, которые состоятся 21 января, одновременно выступать за соблюдение газовых регулировок ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг во время совместного брифинга с литовским коллегой Линасом Линкявичус в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

"Наша позиция относительно будущего транзита, а также по европейской энергетической безопасности абсолютно ясна. Мы готовы взять на себя все соответствующие правила ЕС для системы транзита газа", - сказал Климкин.

По его словам, позиция Украины заключается в том, что будущая транзитная система должна основываться на прозрачном и эффективном регулировании ЕС.

"Это будет означать, что, например, газ будет закупаться на восточной границе Украины, транзитные тарифы будут рассчитываться по европейской методологии и так далее", - сказал министр.

"Вместе с тем, и это также наш общий подход с нашими литовскими друзьями, построение "Северного Потока 2", а также сопротивление введению европейских стандартов регулирования, которые будут распространены на "Северный Поток 2", противоречит безопасности ЕС. Речь идет о фундаментальном увеличение зависимости Европы от России", - подчеркнул он.

По его словам, Украина "готова к конструктивному диалогу", но он должен основываться на очень четких условиях.

"Наиболее важным из этих условий является расширение европейских норм, чтобы иметь четкую, эффективную и прозрачную основу для будущего транзита. 21 января, когда мы будем говорить в Брюсселе, наши позиции будут основаны на этом простом, но очень важном моменте", - добавил он.

Как сообщал УНН, трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и ЕС по транзиту газа пройдут 21 января во Брюсселе. Предыдущие трехсторонние переговоры прошли в июле прошлого года. Планировалось, что следующая встреча состоится в октябре 2018-го, однако дата не была назначена.

Источник: УНН
Теги: газ, МИД, Украина, Павел Климкин, переговоры
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