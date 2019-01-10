В Черкасской ОТО 3 марта состоятся повторные выборы

КИЕВ. 10 января. УНН. Центральная избирательная комиссия назначила повторные выборы главы и депутатов в Черкасской Объединенной территориальной общине на 3 марта 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.

Повторные выборы назначили из-за того, что в 45 общинах они не состоялись из-за введения военного положения.

"На сегодняшний день больше нет никаких преград, в том числе и законодательных, для назначения местных выборов в этих объединенных общинах", - прокомментировал первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода.

23 декабря УНН сообщал, что в 78 Объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины проходили первые местные выборы глав и депутатов.