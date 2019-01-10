Порошенко заверил, что в 2020 году ВСУ перейдут на стандарты НАТО

КИЕВ. 10 января. УНН. В 2020 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут полностью организованы и действовать по стандартам НАТО. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко во время выступления в Здолбунове Ровенской области, передает корреспондент УНН.

"В 2020 году ВСУ будут полностью организованы и действовать по стандартам НАТО, согласно закону о национальной безопасности", - отметил Глава государства.

При этом он добавил, что после появления американских Джевелинив на вооружении подразделений ООС российско-оккупационные войска уже боятся отправлять танки на боевые позиции, хотя постоянно обстреливали украинские позиции из танков.

Напомним, Украина не сможет достичь всех 1300 стандартов НАТО до 2020 года, но сможет изменить важные аспекты.

С 1 января 2019 года Министерство обороны начнет работать по новым стандартам.