Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический рост

КИЕВ. 10 января. УНН. Экономический рост в этом году составит 3,4% ВВП, что станет рекордным за последние 8 лет. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Здолбунове Ровенской области, передает корреспондент УНН.

"Мы надеемся, что в этом году экономический рост будет в пределах 3,4% - и это рекордная цифра за 8 лет. И это начало результатов тех реформ, которые делаются в Украине", - отметил председатель государство.

По его словам, более 42% украинского экспорта поступает в страны ЕС, и в ближайшее время этот показатель достигнет 50%.

При этом он добавил, что экономический рост и реформы делают больше привлекательной для международных инвесторов, подтверждающие рейтинги страны.

Напомним, Кабинет министров будет работать над обеспечением экономического роста в течение 2019 года на уровне не менее 3%.