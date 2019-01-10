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Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический рост

Президент прогнозирует Украине в 2019-м рекордный экономический рост

КИЕВ. 10 января. УНН. Экономический рост в этом году составит 3,4% ВВП, что станет рекордным за последние 8 лет. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Здолбунове Ровенской области, передает корреспондент УНН.

"Мы надеемся, что в этом году экономический рост будет в пределах 3,4% - и это рекордная цифра за 8 лет. И это начало результатов тех реформ, которые делаются в Украине", - отметил председатель государство.

По его словам, более 42% украинского экспорта поступает в страны ЕС, и в ближайшее время этот показатель достигнет 50%.

При этом он добавил, что экономический рост и реформы делают больше привлекательной для международных инвесторов, подтверждающие рейтинги страны.

Напомним, Кабинет министров будет работать над обеспечением экономического роста в течение 2019 года на уровне не менее 3%.

Источник: УНН
Теги: экономика, Украина, Петр Порошенко
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