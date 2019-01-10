Юристы апеллируют к совести игроков "Динамо" из-за неуплаты военного сбора

КИЕВ. 10 января. УНН. Информация о том, что ФК "Динамо" недоплачивает налоги государству, в том числе и в виде военного сбора должна заинтересовать не только ГФС, но и антикоррупционные органы. Так на заявление ветеранов АТО отреагировал юрист Ростислав Кравец.

Накануне ветеран АТО Сергей Билошицкий заявил о том, что ФК "Динамо", путем оффшорных махинаций и непрозрачных схем финансирования клуба со стороны его владельцев, не уплатило около 30 млн грн военного сбора в бюджет страны за последние 5 лет.

"Здесь, фактически, речь идет о том, что работникам и футболистам клуба заработная плата выплачивается не совсем официальным путем, насколько я понимаю. Из-за этого и не уплачиваются налоги и, в том числе, военный сбор, в полной мере", - отметил по этому поводу Кравец.

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Кроме того, по словам депутата, на такие факты должны среагировать антикоррупционные органы. Также - это вопрос нравственности и самих игроков "Динамо", считает юрист.

"ГФС может провести очередную проверку. Кроме того, это могут сделать и антикоррупционные органы, с очки зрения неуплаты налогов и фактически вероятного незаконного обогащения, в случае если лица занимают публичные должности.

Это может проверить отдельно и налоговая, если не совпадают расходы лиц, обвиняемых в неуплате налогов с теми доходами, которые они получают.

Фактически игроки футбольного клуба - это молодые люди, и очень трудно сказать, что у них были какие сбережения, чтобы покупать квартиры, дорогие автомобили ...

Именно поэтому здесь вопрос находится еще и в моральной плоскости - как сами игроки и работники этого футбольного клуба относятся к тому, что они не платят в полном объеме налоги и военный сбор", - сказал Кравец, добавив, что государство и само виновато в несовершенной работе налоговой системы.

Как писал УНН, по словам эксперта Павловского, за пять лет "Динамо" недоплатило в пенсионный фонд более 440 млн грн.

Также напомним, накануне о реальных гонорарах динамовцев рассказал экс-игрок клуба Гонсалес. И по его словам они достигают десятков и сотен тысяч долларов в месяц.