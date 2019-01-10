В НАПК опровергли отсутствие нарушений в декларациях Хомутынника

КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня в СМИ появилась информация об отсутствии правонарушений в декларациях сопредседателя депутатской группы "Партия "Видродження", народного депутата Виталия Хомутынника. Однако данные, предоставленные официально в НАПК, идут в разрез с информацией в СМИ, передает УНН.

В НАПК отмечают, что проверка действительно окончена, однако нарушения таки установлены.

"… во время проверки деклараций установлено нарушение субьектом декларирования (В.Хомутынником - ред.) требований Закона", - говорится в ответе НАПК на информационный запрос УНН.

Редакция в данный момент уточняет, о каких нарушениях законодательства со стороны Хомутынника идёт речь.