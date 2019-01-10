Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 10 января 2019 18:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Иране есть еще один гражданин Украины, которого надо "освободить"
В Иране есть еще один гражданин Украины, которого надо "освободить"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3150
Версия для печати

В НАПК опровергли отсутствие нарушений в декларациях Хомутынника

В НАПК опровергли отсутствие нарушений в декларациях Хомутынника

фотогалерея

КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня в СМИ появилась информация об отсутствии правонарушений в декларациях сопредседателя депутатской группы "Партия "Видродження", народного депутата Виталия Хомутынника. Однако данные, предоставленные официально в НАПК, идут в разрез с информацией в СМИ, передает УНН.

В НАПК отмечают, что проверка действительно окончена, однако нарушения таки установлены.

"… во время проверки деклараций установлено нарушение субьектом декларирования (В.Хомутынником - ред.) требований Закона", - говорится в ответе НАПК на информационный запрос УНН.

Редакция в данный момент уточняет, о каких нарушениях законодательства со стороны Хомутынника идёт речь.

Источник: УНН
Теги: НАПК, Виталий Хомутынник
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.