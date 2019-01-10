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Минветеранов: новый закон поможет определить количество пропавших на Донбассе бойцов

Минветеранов: новый закон поможет определить количество пропавших на Донбассе бойцов

КИЕВ. 10 января. УНН. Закон о предоставлении статуса УБД бойцам добровольческих подразделений позволит выяснить, сколько из них считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственный портал.

"Закон о предоставлении статуса УБД бойцам добровольческих подразделений создаст основания для понимания того, сколько добровольцев участвовали в боевых действиях на Востоке, в частности в 2014-2015 годах. Также он позволит проработать вопрос того, сколько из них считаются пропавшими без вести", - говорится в сообщении.

Напомним, начался прием заявок на участие в учредительном собрании Общественного совета при Министерстве по делам ветеранов Украины. Срок подачи документов продлится до 28 января.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ветераны
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