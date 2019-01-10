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Появилась мобильная версия сайта госреестра избирателей

Появилась мобильная версия сайта госреестра избирателей

КИЕВ. 10 января. УНН. Сайт Государственного реестра избирателей - www.drv.gov.ua - адаптировали для мобильных устройств. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

"Каждый избиратель имеет возможность оперативно обратиться к этому сайту и ознакомиться с порядком временного изменения места голосования без изменения его избирательного адреса. А также - с механизмом включения в Реестр, изменения персональных данных, осуществления общественного контроля и т.д.", - говорится в сообщении.

Кроме этого в ЦИК отметили, что на сайте размещен полный перечень зарубежных дипломатических учреждений (с адресами и контактными телефонами), обратившись к которым граждане Украины смогут решить вопрос относительно своего включения в Реестр, изменения персональных данных.

Отдельный раздел сайта предназначен для политических партий. В частности, в направлении оперативного разъяснения относительно осуществления ими публичного контроля за ведением ГРИ.

"Также все желающие могут получить необходимую информацию об избирательных округах и участки, объединенные территориальные общины, количество избирателей в разрезе регионов и т.д.", - сообщили в ЦИК.

Как сообщал УНН, по состоянию на 8 января 2019 года Центризбирком официально зарегистрировал 5 кандидатов в президенты.

В то же время комиссия отказала в регистрации кандидатом на пост Президента Украины Владимиру Ратушу.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, реестр
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