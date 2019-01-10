Письмо Сенцова: не собираюсь прекращать творческую и общественную деятельность

КИЕВ. 10 января. УНН. Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко получила письмо от осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, написанного еще 30 декабря 2018 года. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.

"Получила письмо от Олега Сенцова. Ключевые слова судьба украинцев и мира: "Я не собираюсь падать духом или тем более, унывать - не дождутся! .... В общем, я не собираюсь прекращать ни творческую деятельность, ни общественную", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, Олег пишет, что продолжает много работать, в конце декабря 2018 года закончил новый роман. Ожидает, что в этом году выйдет в свет сборник его рассказов, роман и начнутся съемки кино или театральная постановка по его сценарию.

"Когда читаешь такой силы письмо, написанное 30 декабря 2018 года, в тюрьме, полученный после прохождения тюремной цензуры только сейчас, удивляешься силе воли и мужества Олега. И это письмо стимулирует работать дальше и не опускать руки. Не имеем права. Украинцы в тюрьмах РФ показывают нам пример", - отмечает вице-спикер парламента.

Она также благодарит всех украинцев, которые поддержали ее инициативу написать письма политзаключенным Кремля.

Как сообщал УНН, 21 декабря 2018 года региональное управление ФСИН информировало, что Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

Российский суд приговорил Сенцова до 20 лет тюрьмы 25 августа 2015 года, обвинив в подготовке терактов в Крыму.