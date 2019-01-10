Помпео поздравил Украину с получением Томоса

КИЕВ. 10 января. УНН. В США назвали предоставление автокефалии независимой Православной Церкви Украины историческим достижением для будущего страны. С таким заявлением выступил Госсекретарь Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на Посольство Украины в США.

"Объявление о предоставлении автокефалии независимой Православной Церкви Украины является историческим достижением для Украины, которая строит свое собственное будущее. Пользуясь случаем, США выражают свою непоколебимую поддержку суверенитета и независимости Украины", - заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

В частности, в сообщении Госсекретарь подчеркнул, что США поддерживают свободу религий и право членов религиозных групп свободно исповедовать свою веру без внешнего вмешательства.

Также Майк Помпео приветствовал заявление Митрополита Епифания относительно открытости Православной Церкви Украины для всех православных верующих.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.

Напомним, 9 января Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата в Стамбуле в Турции, откуда вернули в Украину.