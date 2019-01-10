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Порошенко призвали во время выборов провести опрос о переходе церквей в ПЦУ

Порошенко призвали во время выборов провести опрос о переходе церквей в ПЦУ

КИЕВ. 10 января. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали одновременно с выборами Президента организовать опрос населения (общины) о переходе их церквей в ПЦУ. Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций Официального интернет-представительства Президента, передает УНН.

"Уважаемый Президент, уважаемая община, мы являемся свидетелями исторического события - восстановления собственной церкви, как одного из главных признаков государственности и идентичности народа. Во избежание любых противоречий в вопросе мнения общины по принадлежности их церквей и перехода к ПЦУ, предлагаю организовать и провести опрос населения, одновременно с президентскими выборами, по их отношению к переходу к автокефальной церкви. Поскольку организация населения будет обеспечена, это позволит узнать мнение народа и избавит сторонников "русского мира" спекуляций на тему легитимности перехода церквей к ПЦУ".

Такая электронная инициатива была опубликована 9 января, а автором является Антон Долгов.

Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле, Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре.

Напомним, 9 января Томос для Украины подписали все члены Синода Вселенского патриархата в Стамбуле в Турции, откуда вернули в Украину.

Источник: УНН
Теги: выборы, опрос, Украина, петиция, Петр Порошенко
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