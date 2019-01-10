В МОН назначили нового заместителя министра ответственного за школы

КИЕВ. 10 января. УНН. Кабинет министров принял распоряжение о назначении нового заместителя министра образования и науки, который будет отвечать за направление среднего образования и внедрения реформы "Новая украинская школа". Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 10 января 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МОП.

Новым заместителем министра образования и науки стал Вадим Карандий, который до этого возглавлял Украинский центр оценивания качества образования.

"В МОН Вадим Карандий отвечать за направление среднего образования, в частности, внедрение реформы Новая украинская школа. Он имеет многолетний опыт работы в этой сфере - работал учителем в школе, на различных должностях в подразделениях управления образования Киевской области, руководил ГП "ИнфоРесурс", УЦОКО", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщал УНН, в 2019 году Министерство образования и науки планирует обеспечить интернетом все школы в Украине - на эти цели предусмотрено 1 млрд грн.

В частности, напомним, что в этом же году из бюджета выделят 20 млн грн для обеспечения образования детей в больницах.