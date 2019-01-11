Нафтогаз закупит юридические услуги для суда против РФ на 5,9 млн долларов
КИЕВ. 11 января. УНН. НАК “Нафтогаз Украины” закупает услуги юридических советников по переговорной процедуре для сопровождения судебных процессов против Российской Федерации в 2019 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт НАК “Нафтогаз”.
“Интересы Нафтогаза в иске против РФ о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов группы в АР Крым, представляет международная юридическая компания Covington & Burling LLP ... Ожидаемая стоимость закупки услуг Covington & Burling LLP на 2019 составляет 5,9 миллиона долларов”, — говорится в сообщении на сайте компании.
Напомним, в октябре 2016 года 7 компаний группы Нафтогаз инициировали арбитражное производство против Российской Федерации по возмещению ущерба, причиненного незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в оккупированом Россией Крыму. Это арбитражное производство было инициировано компаниями группы на основании соглашения между КМУ и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций. Убытки группы Нафтогаз, в результате оккупации Крыма и дальнейшей экспроприации активов в настоящее время оцениваются экспертами в сумму более 5 млрд долл. США.
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В марте 2018 года, российский “Газпром” подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об обжаловании и частичной отмене решения Стокгольмского арбитража по транзитного спора с “Нафтогазом”.
После этого, в мае 2018 года, в Гааге завершились устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности в этом арбитражном деле. Вопрос убытков будет рассмотрен и решен Трибуналом на второй стадии рассмотрения дела, после вынесения решения по юрисдикции и ответственности.
Ожидается, что Трибунал вынесет первое решение по делу в первом квартале 2019 года.
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Как информировал УНН, американские суды начали удовлетворять иски НАК “Нафтогаз Украины” относительно получения информации для взыскания долга с “Газпрома”, в частности, суд в Нью-Йорке разрешил “Нафтогазу” получить данные о европейских активах российской газовой монополии, а решением Стокгольмского арбитража, “Нафтогаз” добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку ранее согласованных объемов газа для транзита. По результатам арбитражных производств в Стокгольме “Газпром” должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”.