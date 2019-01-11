Суд обнародовал доказательства прямого отношения Мартыненко к оффшорам связанных с Энергоатомом

КИЕВ. 11 января. УНН. В Шевченковском суде Киева впервые показали документы, свидетельствующие о прямое отношение бывшего народного депутата Николая Мартыненко в оффшорной компании Bradcrest Investments, что по данным официального следствия по нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинском подрядах “Энергоатома” на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70 миллионам гривен на момент транзакций). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В документах, которые прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Алексей Скибенко продемонстрировал коллегии судей, прямо указано, что Мартыненко является бенефициарным владельцем этой панамской компании. Эти документы сфотографировал в суде журналист Радио Свобода.

В частности, сторона обвинения представила форму идентификации бенефициара из швейцарского банка Fortis Banque (Suisse) SA, в котором Bradcrest Investments имела свой счет. В ней указана фамилия экс-депутата от “Народного фронта” Николая Мартыненко как конечного владельца компании. В конце документа стоит его подпись, а также подпись Павла Скаленко, которого также подозревают в причастности к завладению средствами НАЭК “Энергоатом”. В СМИ Скаленко также называют “правой рукой” Мартыненко.

В этих швейцарских документах также фигурирует копия паспорта Мартыненко.

Прокурор, представлявший эти документы в суде, отметил, что они были изъяты из банков швейцарской стороной и полученные в ответ на запрос о международно-правовой помощи.

В ответ защитники экс-депутата заявили, что Мартыненко такие документы в банк не подавал.

Сейчас в суде рассматривается дело о легализации и отмывания доходов экс-депутатом “Народного фронта” Николаем Мартыненко. Речь идет о двух эпизодах: растрату средств госпредприятия “Восточный горно-обогатительный комбинат” и получения взяток при закупке предприятием “Энергоатом” оборудования у чешского акционерного общества Škoda JS.

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На судебном заседании рассматривают “швейцарские доказательства” с флешки, которую защитники Мартыненко пытались несколько раз признать ненадлежащим доказательством. Впрочем суд отклонил их требования.

Сам Мартыненко неоднократно заявлял, что заинтересован скорее перейти к исследованию доказательств и опровергнуть их. Он обвинял правоохранителей в попытке затянуть процесс.

Вместо этого, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк заявляла, чтобы рассмотрение дела Мартыненко, наоборот, ускоряли — чтобы “оправдать его к запуску Антикорсуда”.

Следствие по этому делу по Мартыненко длится в Чехии и Швейцарии. Сам он все обвинения отвергает и называет их чушью и манипуляцией.