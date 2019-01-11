Пентагон провел для сенаторов брифинг по выводу войск из Сирии

КИЕВ. 11 января. УНН. Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд и глава управления стратегического планирования и политики Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Ричард Кларк в четверг провели закрытый брифинг для членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Об этом сообщил еженедельник Defense News со ссылкой на свои источники в законодательном органе и Минобороны, передает УНН.

По сведениям издания, Руд и Кларк “попытались успокоить законодателей”, выступавших против ухода США из Сирии, однако “некоторые демократы и республиканцы остались недовольны” их ответами на свои вопросы.

Во время брифинга сенаторам рассказали о сроках вывода американских войск из этой арабской страны, а также о поддержке курдских вооруженных формирований, которые вместе с ВС США участвовали в боевых действиях против экстремистов террористической группировки “Исламское государство” (ИГ).

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Председатель комитета республиканец Джеймс Инхоф после беседы рассказал, что потребовал от Пентагона гарантировать безопасность Израиля и курдов после ухода американских военнослужащих. В декабре он критиковал президента США Дональда Трампа в связи с тем, что тот не предупредил Конгресс о своем решении, теперь же он изменил свое мнение.

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Однако другим республиканцам брифинг не понравился. Так, сенатор Том Тиллис заявил, что “необходимы более конкретные условия и обстановка” для вывода из Сирии войск. Республиканец Кевин Крамер в свою очередь выразил опасения, что США оставляют курдов в республике “беззащитными”.

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Демократы сенатского комитета подвергли критике решение Трампа.

“Я думаю, что решение президента вывести войска из Сирии ошибочно, — отметила Джин Шахин. — Это значительная внешнеполитическая ошибка, потому что она приведет не только к отказу от курдов и (арабо-курдских формирований — ред.) „Сил демократической Сирии“, но и предоставит России и Ирану возможность расширять свое влияние в Сирии”.

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Старший демократ комитета Джек Рид предположил, что “вывод сил без какой-либо политической, дипломатической или военной поддержки” будет иметь тяжелые последствия.

Как информировал УНН, 19 декабря Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

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После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными “позаботиться об Исламское государство” без США.

После этого, Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.