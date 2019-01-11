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Пентагон провел для сенаторов брифинг по выводу войск из Сирии

Пентагон провел для сенаторов брифинг по выводу войск из Сирии

КИЕВ. 11 января. УНН. Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд и глава управления стратегического планирования и политики Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Ричард Кларк в четверг провели закрытый брифинг для членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Об этом сообщил еженедельник Defense News со ссылкой на свои источники в законодательном органе и Минобороны, передает УНН.

По сведениям издания, Руд и Кларк “попытались успокоить законодателей”, выступавших против ухода США из Сирии, однако “некоторые демократы и республиканцы остались недовольны” их ответами на свои вопросы.

Во время брифинга сенаторам рассказали о сроках вывода американских войск из этой арабской страны, а также о поддержке курдских вооруженных формирований, которые вместе с ВС США участвовали в боевых действиях против экстремистов террористической группировки “Исламское государство” (ИГ).

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Председатель комитета республиканец Джеймс Инхоф после беседы рассказал, что потребовал от Пентагона гарантировать безопасность Израиля и курдов после ухода американских военнослужащих. В декабре он критиковал президента США Дональда Трампа в связи с тем, что тот не предупредил Конгресс о своем решении, теперь же он изменил свое мнение.

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Однако другим республиканцам брифинг не понравился. Так, сенатор Том Тиллис заявил, что “необходимы более конкретные условия и обстановка” для вывода из Сирии войск. Республиканец Кевин Крамер в свою очередь выразил опасения, что США оставляют курдов в республике “беззащитными”.

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Демократы сенатского комитета подвергли критике решение Трампа.

“Я думаю, что решение президента вывести войска из Сирии ошибочно, — отметила Джин Шахин. — Это значительная внешнеполитическая ошибка, потому что она приведет не только к отказу от курдов и (арабо-курдских формирований — ред.) „Сил демократической Сирии“, но и предоставит России и Ирану возможность расширять свое влияние в Сирии”. 

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Старший демократ комитета Джек Рид предположил, что “вывод сил без какой-либо политической, дипломатической или военной поддержки” будет иметь тяжелые последствия.

Как информировал УНН, 19 декабря Соединенные Штаты сообщили о том, что готовятся к выводу всех войск из Сирии. Позже был обнародован сам указ о предстоящем выводе войск США из Сирии.

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После этого, президент Турции Тайип Эрдоган заверил президента США Дональда Трампа, который уничтожит то, что могло остаться от группировки ИГ в Сирии. Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своем Twitter. Одновременно с этим, американский сенатор заявил, что смена режимов в мире не должна быть работой Америки. В свою очередь, Трамп признал другие страны способными “позаботиться об Исламское государство” без США.

После этого, Президент США Дональд Трамп согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.

Источник: УНН
Теги: США, Пентагон, военные, Сирия, конгресс, Дональд Трамп
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