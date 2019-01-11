В Белом доме рассматривают возможность введения чрезвычайного положения в США

КИЕВ. 11 января. УНН. В Белом доме готовятся к объявлению режима чрезвычайного положения в США, что позволит президенту Трампу начать строительство стены на границе с Мексикой. Средства на это могут быть изъяты из фонда Инженерного корпуса Армии США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Телекомпания NBC News также сообщила, что после введения режима ЧП администрация президента сможет забрать средства из армейского Инженерного корпуса, в котором сейчас хранятся 13,9 млрд долларов. Эти средства были заложены в фонд на борьбу с последствиями стихийных бедствий.

Агентству Reuters пока не удалось подтвердить эту информацию у своих источников в правительстве. Если это произойдет, то конфликт между Трампом и демократами перейдет из плоскости политического спора в судебную тяжбу, и, кроме того, станет испытанием для президентских полномочий, пишет Reuters.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп передумал ехать на форум в Давос

Объявление режима ЧП позволит президенту Трампу выйти из политического тупика, в котором он оказался после объявления шатдауна – частичного закрытия работы федерального правительства, продолжающегося с 22 декабря. Президент объявил шатдаун после того, как контролируемая демократами Палата представителей Конгресса отказалась выделить 5,7 млрд долларов на строительство стены на южной границе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Юристы Трампа ищут возможности для введения чрезвычайного положения в США

NBC News, ссылаясь на неназванные источники в администрации, сообщает, что подробности плана с использованием средств из фонда Инженерного корпуса обсуждались на совещании во время поездки Трампа на южную границу в четверг днем.

Источник Reuters в Белом доме опроверг информацию о том, что такое совещание проводилось. В Пентагоне отказались комментировать эти сообщения.

«Сюжет, вышедший на NBC – полное вранье, фейковая новость», – заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Впрочем, она добавила, что это не означает, что Трамп полностью отбрасывает возможность введения режима ЧП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все больше американцев обвиняют Трампа в "шатдаун"

Газета Washington Post пишет, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника Конгресса, что администрация изучает возможность использования части средств, заложенных в фонд Инженерного корпуса в прошлом году. 13,9 млрд долларов предназначались на борьбу с природными бедствиями, однако так и не были потрачены, сообщает собеседник издания.

Напомним, 8 января в 21:00 по местному времени (6:00 по киевскому времени) президент США Дональд Трамп выступил с телевизионным обращением к американской нации. Выступление транслировали все крупнейшие американские телеканалы. В своем обращении глава государства попытался убедить жителей США в необходимости принятия его плана действий для укрепления безопасности на границе с Мексикой, и сказал, что в стране "гуманитарный кризис".

При обращении Трамп добавил, что он пригласил лидеров обеих партий Конгресса на встречу в Белый дом, которая состоится 9 января. Он выразил надежду, что законодателям удастся "подняться над межпартийных различиями", чтобы преодолеть кризис.

Сразу после обращения президента с ответным словом выступили спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер. Они оба призвали президента немедленно восстановить полную работу правительства и не делать американский народ заложником недальновидной политики Трампа.

"Символом Америки должна быть Статуя Свободы, а не стена на границе", - заключил сенатор Шумер.

Напомним, 21 декабря конгресс США не смог достичь согласия в отношении отдельных пунктов государственного бюджета и отвлечь "шатдаун". Поэтому с 22 декабря из-за технического отсутствия финансирования американских правительственных учреждений большое количество госучреждений закрыта, а их сотрудники отправлены в отпуск за свой счет.

"Шатдаун" отменяет все отпуска и больничные для особо важных сотрудников. Итак около 420 тысяч чиновников были вынуждены вернуться к работе без зарплаты.

Чиновники федеральной системы США подали в суд на правительство, которое не платит им зарплату за "шатдаун".