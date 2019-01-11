В "Нафтогазе" рассказали о том, как их шантажирует Россия

КИЕВ. 11 января. УНН. Российская Федерация требует от украинской стороны оформить отказ от победы в международном арбитраже по контракту с "Газпромом". Взамен, российская сторона продлит контракт о транзите газа через Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко в Facebook.

Витренко напомнил в своей публикации, что контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" по транзиту газа завершается в 2019 году.

"Сейчас "Газпром" официально заявляет, что решение арбитража "нарушили баланс в отношениях". То есть украинской стороне нужно отказаться от победы в арбитраже", - написал исполнительный директор "Нафтогаза".

Как пишет Витренко, "Россия хочет, чтобы плата Украине за транзит была лишь относительно небольшой скидкой от платы за российский газ, который должна покупать Украины. То есть Украина должна платить России за газ в шесть раз больше, чем Украина получает за транзит. Деньги должны идти из Украины в Россию, а не наоборот. Это и является приемлемым "балансом в отношениях" для России, они хотят восстановить", - пояснил чиновник.

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В частности, Витренко добавил, что Украина смогла сэкономить более 77 миллиардов долларов за 2012-2018 годы, благодаря победе в международном суде.

"Без победы в арбитраже по контракту на поставку газа и контракту за транзит сегодня мы бы должны были заплатить "Газпрому" более 73 млрд долларов по обязательствам "бери или плати" за 2012-2018 годы и у 4 млрд долларов за газ, поставленный в 2014-2015 годах. Мы должны были бы покупать газ у "Газпрома" по цене выше, чем мы покупаем газ из Европы", - пояснил Витренко.

По словам директора "Нафтогаза", расторжение в международном арбитраже контракта предусматривало, что "Россия должна получать на 12 млрд долл в год больше за газ чем платить за транзит".

Как сообщал УНН, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что деньги, которые согласно решению Стокгольмского арбитража "Газпром" обязан вернуть НАК "Нафтогаз Украины", могут быть взысканы с российского монополиста в течение 2019 года.