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В РФ допустили возможность освобождения украинских моряков через "обмен"

В РФ допустили возможность освобождения украинских моряков через "обмен"

КИЕВ. 11 января. УНН. Процесс освобождения захваченных россиянами в районе Керченского пролива украинских моряков возможен после президентских выборов в Украине и вынесения морякам приговора в суде РФ через их обмен на россиян, которые находятся в заключении в Украине. Об этом со ссылкой на российский высокопоставленный дипломатический источник сообщает российское издание "Известия", передает УНН.

"Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно", - отметил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

Собеседник издания заявил, что украинские моряки - "не военнопленные".

"А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене. В украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять. Однако до выборов в Украине это вряд ли возможно..." - добавил источник.

Для Украины возвращение задержанных моряков является одним из главных внешнеполитических приоритетов, отметили в беседе с изданием источники "в украинских правительственных и парламентских кругах".

Один из источников издания "в украинских правительственных и парламентских кругах" отметил, что "ситуация, скорее всего, решится уже после марта".

Как сообщал УНН, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца, затем их переместили в российские СИЗО в Москве. Захваченные моряки назвали себя военнопленными.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что Россия будет пытаться использовать, как всегда, и политзаключенных, и заложников, как некий "товар", в том, чтобы влиять на наш избирательный процесс.

Источник: УНН
Теги: Россия, моряки, обмен
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