НАПК указало на ошибки в декларациях кандидатов в президенты

КИЕВ. 11 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило сведения в декларациях кандидатов на пост Президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового, обнаружив ошибки и неточности во всех проверенных декларациях, которые по состоянию на 10 января исправили четверо кандидатов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Специальная проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост Президента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового была проведена по имеющейся у НАПК информации и 10 базами данных", - указали в НАПК.

В Департаменте проверки деклараций НАПК сообщили, что "ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях".

"По результатам проверки установлены ошибки и неточности, допущенные кандидатами. По состоянию на 10.01.2019 Каплин С.М., Наливайченко В.А., Скоцик В.Е., Садовый А.И. подали исправленные декларации", - добавили в агентстве.

НАПК впервые привлечены к выборам Президента Украины в части проверки деклараций кандидатов. По согласованию с ЦИК, учитывая сжатые сроки, НАПК проверяет сведения в течение трех календарных дней по процедуре специальной проверки деклараций претендентов на топ-должности, указали в ведомстве.

В частности, проверяется соответствие сведений в декларации данным государственных реестров:

Национальной автоматизированной информационной системы Департамента Государственной автомобильной инспекции;

Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины;

Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества;

Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины;

Государственного земельного кадастра;

Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов о суммах доходов, начисленных физическим лицам налоговыми агентами, и/или суммах доходов, полученных самозанятыми лицами, а также размере удержанного налога с доходов физических лиц;

документам, предоставленным до обращения Центральной избирательной комиссии.

"Согласно части второй статьи 50 Закона Украины "О выборах Президента Украины", ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост Президента Украины", - подытожили в НАПК.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала пять кандидатов на пост Президента Украины.