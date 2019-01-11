В оккупированном Крыму прошли обыски в домах крымских татар

КИЕВ. 11 января. УНН. В оккупированном Крыму, в поселке городского типа Раздольное, прошли обыски в домах крымских татар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественную инициативу "Крымская солидарность".

"По предварительной информации активистов, в Раздольном идут следственные мероприятия в домах крымских татар Эрнеста Алиева и Сервера Бариевая. Бариев - зубной техник. Алиев - строитель. Оба являются мусульманами", - говорится в сообщении.

Бариевую и Алиеву зачитали постановление, в котором говорилось о том, что в этом месте собираются члены организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.

В помещениях искали запрещенные предметы и литературу, осмотрели оргтехнику, ничего не было найдено и изъято.

Как отмечается, во время обыска в доме Бариева присутствовали двое понятых, приехали на двух "Газелях" и легковом авто.

Один из присутствующих представился сотрудником МВД.

Также известно о третьем факте обыска в доме крымского татарина Османа Османова.

Напомним, 14 декабря 2018 года в Крыму прошли обыски у организатора передач политзаключенным в СИЗО.