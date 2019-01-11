Украина и Литва обсудили противодействие агрессии РФ

КИЕВ. 11 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с Министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом и обсудили ряд актуальных вопросов как двустороннего сотрудничества, так и в контексте координации совместных политико-дипломатических усилий по противодействию продолжающейся российской агрессии против Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр МИД Украины.

"10 января 2019 года, в ходе рабочего визита в Литву Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с Министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом. Был обсужден ряд актуальных вопросов как двустороннего сотрудничества, так и в контексте координации совместных политико-дипломатических усилий по противодействию продолжающейся российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

Также была отмечена важность посещения в ближайшее время, по приглашению Министра П.Климкина, главами внешнеполитических ведомств стран Балтии, Польши и Швеции города Мариуполь с целью ознакомления с фактами и последствиями российской агрессии, в том числе в контексте блокирования Россией прохода судов в украинские порты в Азовском море. Министры подчеркнули необходимость сохранения евроатлантической сообществом единства в вопросе усиления санкционного давления на РФ как страну-агрессора.

Украина торжественно передала литовской стороне в качестве подарка экземпляр уникального издания "Книги добра", которая была издана в рамках реализации одноименного международного социального проекта при поддержке МИД Украины.

Напомним, украинская сторона готова к конструктивному диалогу во время трехсторонних газовых переговоров с Россией и ЕС, которые состоятся 21 января, одновременно выступать за соблюдение газовых регулировок ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг во время совместного брифинга с литовским коллегой Линасом Линкявичус в Вильнюсе