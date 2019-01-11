Филарет: в президентские кампании не вмешиваемся, но симпатии к Порошенко есть

КИЕВ. 11 января. УНН. Церковь не вмешивается в президентские кампании, но симпатии к действующему Президенту Украины Петру Порошенко и другим кандидатам, отстаивающим Украинское государство, у церкви есть. Об этом заявил Патриарх Филарет в интервью одному из телеканалов, передает УНН.

"Мы в президентские кампании не вмешиваемся. Но есть симпатии и к нему (Порошенко - ред.), и к другим кандидатам, которые отстаивают Украинское государство. Но конечно, что это событие - предоставление Украинской церкви Томоса об автокефалии - авторитет Президента Порошенко поднимает, потому что с помощью него мы достигли этой цели", - сказал Филарет.

В то же время он отметил, что духовенство не должно выступать с агитацией в церковных проповедях во время богослужений.

"Духовенство и епископы в проповедях не должны выступать с агитацией за того или иного кандидата. Как граждане они имеют право симпатизировать, потому что они граждане. Они будут участвовать в выборах. Поэтому одни поддерживают одного, другие - другого. Но позиция нашей церкви такова: мы поддерживаем тех кандидатов, которые отстаивают независимость Украинского государства", - сообщил Филарет.

Как сообщал УНН, Филарет заявил, что Президент Украины Петр Порошенко не вмешивается в церковные дела, а заботится об Украинском государством.