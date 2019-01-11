Жителям оккупированных территорий упростили условия участия в ВНО

КИЕВ. 11 января. УНН. Жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут воспользоваться дополнительными условиями регистрации и участия таких граждан во внешнем независимом оценивании (ВНО). Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования, передает УНН.

"Учитывая ситуацию, которая представляет угрозу для жизни и здоровья жителей Крыма и отдельных регионов Донбасса, МОН Украины, а также УЦОКО созданы дополнительные условия регистрации и участия таких граждан в ВНО", - отметили в пресс-службе УЦОКО.

Участники антитеррористической операции, лица, живущие на временно оккупированной территории АРК или на территории ОРДЛО, смогут зарегистрироваться для участия в ВНО с 5 февраля до 25 марта 2019 года, а также с 3 до 20 мая 2019-го (для участия в дополнительной сессии). Дополнительная сессия ВНО будет проведена с 26 июня до 12 июля 2019 года.

При этом в УЦОКО уточнили, что также только граждане с неконтролируемых территорий, которые не имеют возможности отправить документы для регистрации по почте, могут в установленный срок направить скан-копии фотографии и других необходимых документов на электронный адрес соответствующего регионального центра.

Также на электронный адрес эти граждане могут получить ответ о результатах регистрации, если они не могут указать адрес на подконтрольной правительству территории Украины для получения почтового сообщения. В таком случае сертификаты ВНО хранятся в региональном центре. Их можно забрать в любое удобное время или получить непосредственно в пункте проведения ВНО во время прохождения первого тестирования.

Для участия в ВНО выпускникам, которые проживают в ОРДЛО и оккупированном Крыму, достаточно быть зачисленным по любой форме обучения (дневная, вечерняя, дистанционная, экстернат и т.п.) в общеобразовательном учреждении на территории Украины.

Напомним, 8 января в Украине началась регистрация на пробное ВНО, которая продлится до конца января. ВНО в 2019 году будет проходить с 20 мая по 12 июля.

Условия приема в учреждения высшего образования на 2019-й уже вступили в силу.