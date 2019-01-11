ФСБ будет требовать продлить арест пленным украинским морякам

КИЇВ. 11 января. УНН. Лефортовский суд Москвы 15 января рассмотрит ходатайство Федеральной службы безопасности РФ о продлении до 26 апреля срока содержания под стражей украинских моряков, захваченных Россией во время инцидента в районе Керченского пролива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Лефортовский суд Москвы 15 января в 10:00 мск рассмотрит ходатайство следствия, которое просит продлить арест морякам до 26 апреля", – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, по словам адвоката Николая Полозова, на следующей неделе начнутся суды в отношении украинских моряков в РФ, в ходе которых, как ожидается, им продлят срок содержания.

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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одессы в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека – военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.