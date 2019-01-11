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ФСБ будет требовать продлить арест пленным украинским морякам

ФСБ будет требовать продлить арест пленным украинским морякам

КИЇВ. 11 января. УНН. Лефортовский суд Москвы 15 января рассмотрит ходатайство Федеральной службы безопасности РФ о продлении до 26 апреля срока содержания под стражей украинских моряков, захваченных Россией во время инцидента в районе Керченского пролива. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Лефортовский суд Москвы 15 января в 10:00 мск рассмотрит ходатайство следствия, которое просит продлить арест морякам до 26 апреля", – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, по словам адвоката Николая Полозова, на следующей неделе начнутся суды в отношении украинских моряков в РФ, в ходе которых, как ожидается, им продлят срок содержания.

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Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одессы в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

Задержанные украинские корабли были доставлены в оккупированную Керчь. В плен было взято 24 человека – военные моряки и сотрудники СБУ. 24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Украина, плен, моряки, аресты, ФСБ
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