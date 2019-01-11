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В Луганской ОГА не исключили создания ВЦА в Счастье

В Луганской ОГА не исключили создания ВЦА в Счастье

КИЕВ. 11 января. УНН. В городе Счастье Луганской области могут создать военно-гражданскую администрацию. Об этом заявил первый заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Сергей Филь написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Город Счастье находится в нескольких километрах от оккупированного Луганска. Говоря языком военных, это - "ноль". Уже больше года здесь полное безвластие. По тем или иным причинам депутаты не собираются, а это значит - невозможно принять бюджет, получить субвенцию, создавать нормальные условия жизни для людей. Есть два пути: либо провести перевыборы, либо установить здесь военно-гражданскую администрацию. В любом случае решение будет в ближайшее время", - отметил он.

Напомним, в ноябре 2016 года Президент утвердил образования ВЦА в Зайцево, Золотом и Катериновке.

Источник: УНН
Теги: Луганская ОГА, Счастье
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