Суд разрешил Насирову выезжать за пределы Киева

КИЕВ. 11 января. УНН. Шевченковский районный суд города Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока действия обязанностей, возложенных на экс-главу ГФС Украины Романа Насирова, а также руководителя департамента ГФС Украины Владимира Новикова. Об этом УНН сообщает со поисланням на пресс-службу Специализированной прокуратуры Украины.

"Прокурором САП заявлено ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, которые по результатам рассмотрения были удовлетворены частично, за исключением обязанности не покидать пределы города Киева и Киевской области, что судом решено не продлевать", - сообщили в САП.

Как отмечается, во время заседания 10 января стороной защиты в судебном заседании было подано ходатайство об отводе коллегии судей, мотивированное несогласием с принятыми ранее решениями о продлении меры пресечения, примененного к подсудимому. По результатам рассмотрения заявленного отвода судом отказано в его удовлетворении.

"Кроме рассмотрения отвода и ходатайств о продлении срока действия мер в течение заседания было объявлено 25 страниц обвинительного акта. По состоянию на 10 января 2019 года всего прокурорами объявлено 419 из 774 страниц обвинительного акта", - указали в САП.

Следующее судебное заседание назначено на 16:00 23 января 2019 года.

В ноябре суд отказался уменьшить залог и вернуть паспорта Насирову.

Как сообщал УНН, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).